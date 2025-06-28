В Полтаве все больше людей почтенного возраста не хотят сидеть дома без дела, поэтому активно ищут работу для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Полтаве сегодня стала реальным шансом поддержать себя финансово и в то же время не терять темп жизни, сообщает Politeka.

Предложений на work.ua хватает, и это не обязательно тяжелый физический труд или подработки с мизерной оплатой. Работа для пенсионеров в Полтаве охватывает широкий спектр сфер. Есть вакансии на складах, офисах, в сфере торговли, обслуживания клиентов и даже в юридическом направлении.

К примеру, в компании Альтера-Техно нужен заведующий составом строительных материалов. Ставка стартует от 15 000 гривен и может достигать почти 17 000. Обязанности включают в себя ведение складской документации без использования компьютера, учета товаров, а также поддержание порядка на территории.

Еще один пример, какой может быть работа для пенсионеров в Полтаве, это должность юриста компании Search4U. Здесь предлагают заработную плату 25 000. Обязательны профильное образование и минимум два года опыта. В сферу обязанностей входит сопровождение договоров, взаимодействие с документацией и участие в подготовке тендеров.

Также в городе открыта вакансия менеджера по общению с клиентами в сфере стоматологических материалов. Здесь ищут человека, который сможет поддерживать связь с клиентами, обрабатывать заказы, а также информировать о новинках и акционных предложениях. Зарплата начинается с 23 000 тысяч и может достигать 25 000. График стабилен, условия комфортны, коллектив лоялен.

Итак, предложений хватает, главное – желание оставаться в движении, проявлять инициативу и быть открытым к новым вызовам. И тогда даже возраст становится преимуществом, а не ограничением.

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