У Миколаєві дедалі більше людей старшого віку повертаються до активного трудового життя, а тому й шукають роботу для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві перестала бути винятком і все частіше передбачає абсолютно адекватні умови та гідну оплату, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві представлена на популярних сайтах, зокрема на платформі work.ua. Тут можна знайти оголошення від компаній, які справді цінують досвід, пунктуальність і відповідальність.

Одна з таких вакансій — технік-мерчендайзер у компанії Global Tech Service. Людині потрібно мати власний автомобіль, вміти користуватися інструментами і бути готовою взаємодіяти з обладнанням у торгових залах.

Зарплата тут залежить від виконання плану і може сягати 30 тисяч гривень. Компанія покриває витрати на пальне, мобільний зв'язок і зношування авто. Також обіцяють офіційне оформлення і можливість кар'єрного росту.

Ще один приклад того, якою може бути робота для пенсіонерів у Миколаєві, це посада водія-експедитора у компанії Фокстрот. Потрібні права категорій B і C, а також фізична витривалість. Суть полягає в доставці техніки, перевірці транспортного засобу та веденні документації.

Зарплата тут коливається від 20 000 до 25 000 гривень. Графік п’ятиденний з плаваючими вихідними. Оформлення офіційне. Також є оплачувана відпустка і корпоративні бонуси.

Окремо варто згадати про вакансію машиніста екскаватора в корпорації Промстан. Тут шукають фахівців з посвідченням тракториста-машиніста. Бажано мати досвід. Обов'язки передбачають можливі відрядження. Зарплата стартує від 25 000.

Остаточну суму роботодавець озвучує особисто під час зустрічі на співбесіді. Умови обговорюються і можуть бути гнучкими. Це варіант для тих, хто все життя працював руками і досі має внутрішній запал.

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