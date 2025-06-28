В Николаеве все больше людей старшего возраста возвращаются в активную трудовую жизнь, а потому и ищут работу для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Николаеве перестала быть исключением и все чаще подразумевает абсолютно адекватные условия и достойную оплату, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Николаеве представлена ​​на популярных сайтах, в том числе на платформе work.ua. Здесь можно найти объявления от компаний, действительно ценящих опыт, пунктуальность и ответственность.

Одна из таких вакансий – техник-мерчендайзер в компании Global Tech Service. Человеку нужно иметь собственный автомобиль, уметь пользоваться инструментами и быть готовым взаимодействовать с оборудованием в торговых залах.

Зарплата здесь зависит от выполнения плана и может достигать 30 тысяч гривен. Компания покрывает расходы на горючее, мобильную связь и износ авто. Также обещают официальное оформление и возможность карьерного роста.

Еще один пример того, какая может быть работа для пенсионеров в Николаеве, это должность водителя-экспедитора в компании Фокстрот. Необходимы права категорий B и C, а также физическая выносливость. Суть состоит в доставке техники, проверке транспортного средства и ведении документации.

Зарплата здесь колеблется от 20000 до 25000 гривен. Пятидневный график с плавающими выходными. Оформление официальное. Также есть оплачиваемый отпуск и корпоративные бонусы.

Отдельно стоит упомянуть о вакансии машиниста экскаватора в корпорации Промстан. Здесь ищут специалистов с удостоверением тракториста-машиниста. Желательно иметь опыт. Обязанности предусматривают возможные командировки. Зарплата стартует от 25 тысяч.

Окончательную сумму работодатель озвучивает лично во время встречи на собеседовании. Условия обсуждаются и могут быть гибкими.

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