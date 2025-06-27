У Дніпрі дедалі частіше пропонують роботу для пенсіонерів, яким хоч і виповнилось 60 чи більше, але вони все ще хочуть бути активними.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі стала звичним явищем, адже все більше людей старшого віку шукають собі справу, яка допомагає зберігати життєвий темп та водночас поповнювати сімейний бюджет, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі представлена в різних напрямках. На ринку є попит як на офісних працівників, так і на технічні спеціальності або фізичну допомогу в торгівлі.

Однією з актуальних пропозицій є посада адміністратора в сфері орендної нерухомості. Умови тут цілком зрозумілі. Офіційне працевлаштування, п’ятиденний графік і заробітна плата від 15 000 гривень. Обов’язки доволі прості.

Необхідно укладати договори з орендарями, стежити за документацією та перевіряти оплату. Вітається вміння користуватись комп’ютером на базовому рівні. Для тих, хто має досвід у бухгалтерії або адміністративній сфері, буде легко розібратися.

Ще одна можливість — вантажник у мережі супермаркетів Varus. Завдання передбачають прийом товарів, підготовку замовлень та їхнє комплектування. Праця фізично активна, але підходить багатьом, хто хоче залишатись у формі. Заробітна плата на цій посаді сягає 18 000 гривень, а роботодавці гарантують офіційне оформлення та нормоване навантаження.

Також доступна робота для пенсіонерів у Дніпрі на технічній посаді. Йдеться про вакансію слюсаря-ремонтника. Вимоги передбачають знання деталей обладнання та основ механіки. Досвід з редукторами або підшипниками стане у пригоді. Зарплата стартує з 20 000 і може досягати 23 000.

Переваги включають стабільну оплату двічі на місяць, медичне страхування, офіційне оформлення і навіть безкоштовну доставку працівників із різних куточків міста.

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