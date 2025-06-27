В Днепре все чаще предлагают работу пенсионерам, которым хоть и исполнилось 60 или больше, но они все еще хотят быть активными.

Работа для пенсионеров в Днепре стала привычным явлением, ведь все больше людей старшего возраста ищут себе дело, которое помогает сохранять жизненный темп и пополнять семейный бюджет, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Днепре представлена ​​в разных направлениях. На рынке есть спрос как на офисных работников, так и на технические специальности или физическую помощь в торговле.

Одним из актуальных предложений является должность администратора в сфере арендной недвижимости. Условия здесь вполне ясны. Официальное трудоустройство, пятидневный график и заработная плата от 15000 гривен. Обязанности достаточно просты.

Необходимо заключать договоры с арендаторами, следить за документацией и проверять оплату. Приветствуется умение пользоваться компьютером на базовом уровне. Для тех, кто имеет опыт в бухгалтерии или в административной сфере, будет легко разобраться.

Еще одна возможность – грузчик в сети супермаркетов Varus. Задания предусматривают прием товаров, подготовку заказов и их комплектование. Труд физически активный, но подходит многим, кто хочет оставаться в форме. Заработная плата в этой должности достигает 18 000 гривен, а работодатели гарантируют официальное оформление и нормированную нагрузку.

Также доступна работа для пенсионеров в Днепре на техническом посту. Речь идет о вакансии слесаря-ремонтника. Требования предполагают знание деталей оборудования и основ механики. Опыт с редукторами или подшипниками пригодится. Зарплата стартует с 20 000 и может достигать 23 000.

Преимущества включают стабильную оплату дважды в месяц, медицинское страхование, официальное оформление и даже бесплатную доставку работников из разных уголков города.

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