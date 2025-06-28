Підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області є цілком ймовірним, особливо в умовах відсутності мораторію на ці послуги.

Підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області може стати реальністю вже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України, за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій, оприлюднив проєкт постанови, яка передбачає зміну підходів до тарифоутворення у сфері водопостачання та водовідведення.

Документ вже розміщено на сайті Федерації профспілок України для громадського обговорення. У разі ухвалення, нові правила торкнуться всіх регіонів, зокрема й Дніпропетровської області, де ціни на воду можуть суттєво зрости.

У проєкті пропонується скасувати чинні рекомендації уряду, які передбачали збереження тарифів на рівні, встановленому станом на 24 лютого 2022 року. Це означає, що органи місцевого самоврядування або НКРЕКП зможуть встановлювати нові, економічно обґрунтовані розцінки.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що можливим наслідком стане "зміна вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення", що напряму вплине на гаманці українців.

Водночас уряд розглядає варіант часткового компенсування різниці в цінах за рахунок місцевих бюджетів. Проте експерти зазначають, що не всі громади матимуть для цього достатні ресурси. Таким чином, зростання тарифів фактично ляже на плечі споживачів, які вже стикаються з фінансовим навантаженням через інші комунальні послуги.

Варто додати, що згідно з законом №2479-ІХ, який діє з липня 2022 року, в Україні під час воєнного стану і протягом шести місяців після його завершення заборонено підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду — однак ця заборона не поширюється на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Тож підвищення тарифів на воду в Дніпропетровській області є цілком ймовірним, особливо в умовах відсутності мораторію на ці послуги.

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