Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области вполне возможно, особенно в условиях отсутствия моратория на эти услуги.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может стать реальностью в ближайшее время, сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины, по инициативе Министерства развития общин и территорий, обнародовал проект постановления, предусматривающего изменение подходов к тарифообразованию в сфере водоснабжения и водоотведения.

Документ уже размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины для общественного обсуждения. В случае принятия новые правила коснутся всех регионов, в том числе Днепропетровской области, где цены на воду могут существенно возрасти.

В проекте предлагается отменить действующие рекомендации правительства, которые предусматривали сохранение тарифов на уровне, установленном на 24 февраля 2022 года. Это означает, что органы местного самоуправления или НКРЭКУ могут устанавливать новые, экономически обоснованные расценки.

В пояснительной записке к документу отмечено, что возможным следствием станет "изменение стоимости услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу", что напрямую повлияет на кошельки украинцев.

В то же время, правительство рассматривает вариант частичного компенсирования разницы в ценах за счет местных бюджетов. Однако эксперты отмечают, что не все общины будут иметь для этого достаточные ресурсы. Таким образом, рост тарифов фактически ляжет на плечи потребителей, уже сталкивающихся с финансовой нагрузкой через другие коммунальные услуги.

Следует добавить, что согласно закону №2479-ІХ, действующему с июля 2022 года, в Украине во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения запрещено повышение цен на газ, тепло и горячую воду, однако этот запрет не распространяется на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Поэтому повышение тарифов на воду в Днепропетровской области вполне возможно, особенно в условиях отсутствия моратория на эти услуги.

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