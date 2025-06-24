Робота для студентів у Дніпрі є не лише заробітком, а й можливістю здобути досвід, нові знайомства та старт кар'єри.

Якщо ви шукаєте роботу для студентів у Дніпрі з можливістю розвитку, достойною оплатою і дружнім колективом, то у місті відкрито одразу три цікаві вакансії у сфері роздрібної торгівлі, які ідеально підійдуть для молоді без великого досвіду, повідомляє Politeka.

Інтернет-магазин For-Men.ua, що спеціалізується на чоловічому одязі, запрошує на посаду кур’єра. Обов’язки включають відправку замовлень «Новою Поштою», ведення обліку в 1С і Google Таблицях, контроль термінів і допомогу команді в досягненні результатів. Зарплата — 21 000–25 000 грн. Робота повна, в офісі, графік — 5 днів на тиждень по 8 годин.

Також For-Men.ua відкрив вакансію адміністратора інтернет-магазину з оплатою 20 000–25 000 грн. У цій ролі ти будеш наповнювати сайт товарами, вести замовлення, відповідати клієнтам у месенджерах та готувати речі до фотосесій. Потрібен базовий робочий досвід з ПК (Word, Excel, 1С) і грамотна письмова та усна мова. Графік — 2/2 з 09:00 до 19:00. Оплата: ставка + відсотки + бонуси.

Третя можливість — стати продавцем-консультантом у MEGASPORT — національній мережі спортивного одягу (бренди Nike, Adidas, Puma тощо). Вакансії відкриті у ТРК «Appolo», ТРЦ «Дафі», ТЦ «Наша Правда» та ТЦ «Європа». Графік — повна або часткова зайнятість, зручний для студентів. Праця включає обслуговування клієнтів, викладку товару та підтримку чистоти в магазині. Передбачена система мотивації, навчання та персональні знижки.

Робота для студентів у Дніпрі — це не лише заробіток, а й можливість здобути досвід, нові знайомства та старт кар'єри.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.