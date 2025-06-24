Работа для студентов в Днепре является не только заработком, но и возможностью получить опыт, новые знакомства и старт карьеры.

Если вы ищете работу для студентов в Днепре с возможностью развития, достойной оплатой и дружественным коллективом, то в городе открыто сразу три интересных вакансии в сфере розничной торговли, которые идеально подойдут для молодежи без опыта, сообщает Politeka.

Интернет-магазин For-Men.ua , специализирующийся на мужской одежде, приглашает на должность курьера . Обязанности включают отправку заказов «Новой Почтой», ведение учета в 1С и Google Таблицах, контроль сроков и помощь команде в достижении результатов. Зарплата - 21 000-25 000 грн. Работа полная, в офисе, график – 5 дней в неделю по 8 часов.

Также For-Men.ua открыл вакансию администратора интернет-магазина с оплатой 20000–25000 грн. В этой роли ты будешь наполнять сайт товарами, вести заказ, отвечать клиентам в мессенджерах и готовить вещи к фотосессиям. Требуется базовый рабочий опыт с ПК (Word, Excel, 1С) и грамотный письменный и устный язык. График - 2/2 с 09:00 до 19:00. Оплата: ставка+проценты+бонусы.

Третья возможность – стать продавцом -консультантом в MEGASPORT – национальной сети спортивной одежды (бренды Nike, Adidas, Puma и т.д.). Вакансии открыты в ТРК "Appolo", ТРЦ "Дафи", ТЦ "Наша Правда" и ТЦ "Европа". График - полная или частичная занятость, удобная для студентов. Труд включает в себя обслуживание клиентов, выкладку товара и поддержание чистоты в магазине. Предусмотрена система мотивации, обучения и персональных скидок.

Работа для студентов в Днепре — это не только заработок, но и возможность получить опыт, новые знакомства и старт карьеры.

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