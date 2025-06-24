Обмеження руху транспорту у Дніпрі, хоча й тимчасові, мають важливе значення для запобігання затопленням та забезпечення ефективної роботи міських мереж.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі набувають чинності з 30 червня 2025 року у зв’язку з ремонтом зливової каналізації на вулиці Івана Нечуя-Левицького, передає Politeka.

Як повідомляє Дніпровська міськрада, дорожній рух буде тимчасово обмежено на ділянці від вулиці Заплавної до вулиці Саперної. Обмеження триватимуть протягом місяця — до 29 липня включно.

Роботи, які планується виконати, мають на меті оновити зливову каналізацію, що є важливим інфраструктурним елементом міської системи водовідведення. У період ремонту проїжджа частина буде звужена, що може спричинити певні ускладнення для водіїв. Міська влада просить мешканців та гостей Дніпра враховувати ці зміни під час планування своїх маршрутів, щоб уникнути заторів та втрати часу.

Після завершення робіт дорожники демонтують усі тимчасові конструкції — огорожі, знаки та інші елементи, пов’язані з обмеженням. Також передбачено відновлення асфальтового покриття та проведення благоустрою прилеглої території, що дозволить повернути цій частині вулиці первинний вигляд і забезпечити комфортний рух транспорту.

Міська рада закликає до розуміння й терпіння, зазначаючи, що тимчасові труднощі є необхідною умовою для поліпшення інфраструктури та безпеки в довгостроковій перспективі.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі, хоча й тимчасові, мають важливе значення для запобігання затопленням та забезпечення ефективної роботи міських мереж.

У разі потреби об’їзду, місцнвим водіям радять заздалегідь перевіряти маршрути за допомогою навігаційних сервісів.

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