Ограничения движения транспорта в Днепре, хотя и временные, имеют важное значение для предотвращения затоплений и эффективной работы городских сетей.

Ограничения движения транспорта в Днепре вступают в силу 30 июня 2025 года в связи с ремонтом ливневой канализации на улице Ивана Нечуя-Левицкого, передает Politeka.

Как сообщает Днепровский горсовет, дорожное движение будет временно ограничено на участке от улицы Заплавной до улицы Саперной. Ограничения будут продолжаться в течение месяца – до 29 июля включительно.

Работы, которые планируется выполнить, призваны обновить ливневую канализацию, являющуюся важным инфраструктурным элементом городской системы водоотвода. В период ремонта проезжая часть будет сужена, что может повлечь за собой определенные осложнения для водителей. Городские власти просят жителей и гостей Днепра учитывать эти изменения во время планирования своих маршрутов, чтобы избежать пробок и потери времени.

После завершения работ дорожники демонтируют все временные конструкции – ограждения, знаки и другие элементы, связанные с ограничением. Также предусмотрено восстановление асфальтового покрытия и проведение благоустройства близлежащей территории, что позволит вернуть этой части улицы первоначальный вид и обеспечить комфортное движение транспорта.

Городской совет призывает к пониманию и терпению, отмечая, что временные трудности являются необходимым условием для улучшения инфраструктуры и безопасности в долгосрочной перспективе.

Ограничения движения транспорта в Днепре, хотя и временные, имеют важное значение для предотвращения затоплений и эффективной работы городских сетей.

В случае необходимости объезда местным водителям советуют заранее проверять маршруты с помощью навигационных сервисов.

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