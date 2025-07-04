Пенсія у Харкові стала предметом судової тяганини, коли громадянка звернулася до Пенсійного фонду для оформлення виплат.

У Харкові жінці з інвалідністю відмовили в оформленні пенсії через те, що по батькові в її трудовій книжці було вказано російською, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Лозівського міськрайонного суду, пенсія у Харкові для однієї з мешканок стала справжнім випробуванням. Жінка звернулася до Пенсійного фонду, маючи підтверджену третю групу з осені 2024 року.

Але замість нарахувань вона отримала офіційну відмову. Причина полягалу у неузгодженості між записом у трудовій книжці і паспортними даними. Власне, по батькові у трудовій було вписане російською мовою, і саме це у ПФУ визнали підставою, щоби не враховувати частину трудового стажу.

Громадянка не здалася і пішла до суду. Вона подала позов з проханням визнати її трудову книжку правовстановлюючим документом. Суд уважно розглянув усі надані докази. Серед них були ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, довідка про внутрішнє переміщення, а також сам паспорт.

Там дійшли висновку, що документ дійсно належить позивачці, а дії ПФУ не мають достатніх законних підстав. Отже, позов задоволений, що означає, що пенсі у Харкові таки має бути призначена.

"З врахуванням викладених обставин суд приходить до висновку, що подана заява про встановлення факту належності правовстановлюючого документа обґрунтована, підтверджена матеріалами справи та підлягає задоволенню", - йдеться у рішенні.



До слова, такі випадки в різних регіонах країни стаються доволі часто. Тож якщо ви маєте документи з певною різницею в написанні чи навіть мові, шотуйтесь, що ймовірно доведеться трохи повозитись.

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