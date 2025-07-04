Пенсия в Харькове стала предметом судебной волокиты, когда гражданка обратилась в Пенсионный фонд для оформления выплат.

В Харькове женщине с инвалидностью отказали в оформлении пенсии из-за того, что отчество в ее трудовой книжке было указано на русском, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Лозовского горрайонного суда, пенсия в Харькове для одной из жительниц стала настоящим испытанием. Женщина обратилась в Пенсионный фонд, имея подтвержденную третью группу с осени 2024 года.

Но вместо начислений она получила официальный отказ. Причина заключалась в несогласованности между записью в трудовой книжке и паспортными данными. Собственно отчество в трудовой было вписано на русском языке, и именно это в ПФУ признали основанием, чтобы не учитывать часть трудового стажа.

Гражданка не сдалась и пошла в суд. Она подала иск с просьбой признать ее трудовую книжку правоустанавливающим документом. Суд внимательно рассмотрел все предоставленные доказательства. Среди них были идентификационный код, свидетельство о рождении, справка о внутреннем перемещении, а также паспорт.

Там пришли к выводу, что документ действительно принадлежит истцу, а у действий ПФУ нет достаточных законных оснований. Следовательно, иск удовлетворен, что означает, что пенсия в Харькове должна быть назначена.

"С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу, что поданное заявление об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа обосновано, подтверждено материалами дела и подлежит удовлетворению", - говорится в решении.



Кстати, такие случаи в разных регионах страны происходят довольно часто. Итак, если у вас есть документы с определенной разницей в написании или даже языке, думайте, что вероятно придется немного повозиться.

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