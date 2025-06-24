Дніпропетровська область опинилася на порозі серйозного дефіциту продуктів, повідомляє Politeka.

Це ставить під загрозу стабільність цін на житній хліб, особливо в регіонах, де попит на нього традиційно високий.

Експерти попереджають: уже найближчим часом буханець житнього хліба може подорожчати до 40–50 гривень. Подібні коливання загрожують і окремим регіонам, включно з дефіцитом продуктів у Дніпропетровській області, де відсутність локального виробництва жита посилює залежність від імпорту.

За словами директора Спілки «Борошномели України» Родіона Рибчинського, ситуація вже критична. Через низьку врожайність цієї культури (близько 40 ц/га проти 60 у пшениці) вітчизняні аграрії не зацікавлені в її вирощуванні. Раніше значну частину потреб покривали поставки з Білорусі, але через геополітичні обмеження цей канал майже повністю закрито.

Ціни на жито вже зросли вдвічі: з 6–7 тис. грн/т у 2024 році до 12–14 тис. грн у травні 2025-го. Аналогічно зросла й вартість житнього борошна — з 10 тис. до майже 20 тис. грн/т. Це робить виробництво хліба дедалі менш вигідним, тому деякі пекарні можуть узагалі припинити випуск житнього хліба.

Втім, є і обережний оптимізм: експерти вважають, що високі ціни можуть спонукати фермерів повернутися до вирощування жита. Але стабілізація очікується не раніше сезону 2026/2027. До того часу розцінки залишатимуться нестабільними, а ринок — вразливим.

Споживачам радять уже зараз звертати увагу на ціни та альтернативні сорти, адже найближчі місяці можуть стати справжнім випробуванням для ринку й гаманця.

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