Днепропетровская область очутилась на пороге серьезного дефицита продуктов, сообщает Politeka.

Это ставит под угрозу стабильность цен на ржаной хлеб, особенно в регионах, где спрос на него традиционно высок.

Эксперты предупреждают: уже в ближайшее время буханка ржаного хлеба может подорожать до 40–50 гривен. Подобные колебания угрожают и отдельным регионам, включая дефицит продуктов в Днепропетровской области, где отсутствие локального производства ржи усиливает зависимость от импорта.

По словам директора Союза «Мукомели Украины» Родиона Рыбчинского, ситуация уже критическая. Из-за низкой урожайности этой культуры (около 40 ц/га против 60 у пшеницы) отечественные аграрии не заинтересованы в ее выращивании. Ранее значительную часть потребностей покрывали поставки из Беларуси, но из-за геополитических ограничений этот канал почти полностью закрыт.

Цены на рожь уже выросли вдвое: с 6-7 тыс. грн/т в 2024 году до 12-14 тыс. грн в мае 2025 года. Аналогично возросла и стоимость ржаной муки - с 10 тыс. до почти 20 тыс. грн/т. Это делает производство хлеба все менее выгодным, поэтому некоторые пекарни могут прекратить выпуск ржаного хлеба.

Впрочем, есть и осторожный оптимизм: эксперты полагают, что высокие цены могут побуждать фермеров вернуться к выращиванию ржи. Но стабилизация ожидается не раньше сезона 2026/2027. К тому времени расценки будут оставаться нестабильными, а рынок уязвимым.

Потребителям советуют уже сейчас обращать внимание на цены и альтернативные сорта, ведь в ближайшие месяцы могут стать настоящим испытанием для рынка и кошелька.

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