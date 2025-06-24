Обмеження руху транспорту в Чернівцях триватиме понад п’ять місяців, тому мешканцям і гостям міста радять запастися терпінням.

У Чернівцях з 23 червня 2025 року запроваджується обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

Воно пов’язане з початком капітального ремонту однієї з найважливіших вулиць міста — Головної.

Роботи стартують на ділянці від вулиці Ольги Гузар до проспекту Незалежності. Це рішення, за інформацією міської ради, було прийнято задля оновлення не лише дорожнього покриття, а й усіх комунікацій, що пролягають під ним.

Підрядною організацією визначено компанію «Славдорстрой», яка має виконати повну реконструкцію об’єкта до 15 грудня 2025 року. Загальна вартість робіт складає близько 170 мільйонів гривень. Планується замінити водопровідні та каналізаційні мережі, електричні лінії, а також повністю оновити дорожнє полотно.

Водіям варто заздалегідь враховувати нові умови: ремонт виконуватиметься поетапно, смугами, аби повністю не перекривати рух, однак у деякі дні можливе повне перекриття проїзду. Особливо це стосується ранкового та вечірнього часу пік. Міська влада закликає водіїв планувати маршрути з урахуванням об’їзних шляхів, щоб уникати заторів.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях триватиме понад п’ять місяців, тому місцевим мешканцям і гостям міста радять запастися терпінням. Задля пришвидшення робіт підряднику дозволено працювати у нічні години. Дорожні знаки та тимчасова розмітка допомагатимуть орієнтуватися у зміненій схемі пересування.

Цей проєкт є частиною ширшої ініціативи з модернізації інфраструктури Чернівців, яка має підвищити комфорт і безпеку для усіх учасників дорожнього руху.

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