Субсидія в Чернівцях обернулась для мешканця міста несподіваними фінансовими наслідками, тому розповідаємо, що сталося.

Чоловік не повідомив ПФУ про купівлю автомобіля, тому з нього вимагають повернення частини отриманої субсидії в Чернівцях, повідомляє Politeka.

Субсидія в Чернівцях опинилася в центрі судового розгляду після того, як місцевий мешканець, отримуючи державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, придбав автомобіль вартістю понад 50 тисяч гривень.

Однак повідомити орган соціального захисту про таку покупку громадянин забарився. Саме через цей момент Пенсійний фонд вирішив повернути частину раніше наданих коштів, а деталі справи були оприлюднені у постанові Першотравневого районного суду міста від 27 березня 2025 року.

Ще в серпні 2015 року заявник звернувся до Управління праці та соцзахисту Першотравневої районної ради. У поданій декларації він зазначив, що в його домогосподарстві проживає п’ятеро осіб.

Після перевірки документів і доходів було ухвалено рішення про надання допомоги на період із липня 2022 по квітень 2023 року. Загальна сума становила 10 738. При цьому в розрахунок брали лише доходи двох членів сім’ї.

Та вже згодом виявилось, що субсидія в Чернівцях надавалась у період, коли один із членів домогосподарства придбав транспортний засіб. За даними Міністерства фінансів України, операція з купівлі відбулась 3 червня 2022 року. Однак офіційне повідомлення від чоловіка надійшло лише 7 липня того ж року.

Згідно з чинним законодавством, отримувач підтримки від держави має проінформувати органи соцзахисту про зміну майнового стану впродовж 30 днів. У цьому випадку термін було порушено.

Суд розібрався у справі і виніс рішення, що лише частина коштів була отримана з порушенням, а решта була нарахована на законних підставах. Тому підстави для стягнення є лише за один місяць. Громадянин має повернути 308 гривень за липень 2022 року.

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