Мужчина не сообщил ПФУ о покупке автомобиля, поэтому с него требуют возвращения части полученной субсидии в Черновцах , сообщает Politeka.

Субсидия в Черновцах оказалась в центре судебного разбирательства после того, как местный житель, получая государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобрел автомобиль стоимостью более 50 тысяч гривен.

Однако сообщить орган социальной защиты о такой покупке гражданин замедлил. Именно с этого момента Пенсионный фонд решил вернуть часть ранее предоставленных средств, а детали дела были обнародованы в постановлении Первомайского районного суда города от 27 марта 2025 года.

Еще в августе 2015 года заявитель обратился в Управление труда и соцзащиты Первомайского районного совета. В поданной декларации он отметил, что в его домохозяйстве проживает пять человек.

После проверки документов и доходов было принято решение о предоставлении помощи на период с июля 2022 года по апрель 2023 года. Общая сумма составляла 10738. При этом в расчет брали только доходы двух членов семьи.

Но уже оказалось, что субсидия в Черновцах предоставлялась в период, когда один из членов домохозяйства приобрел транспортное средство. По данным Министерства финансов Украины, сделка по покупке прошла 3 июня 2022 года. Однако официальное сообщение от мужчины поступило только 7 июля того же года.

Согласно действующему законодательству, получатель поддержки от государства должен проинформировать органы соцзащиты об изменении имущественного положения в течение 30 дней. В этом случае срок был нарушен.

Суд разобрался по делу и вынес решение, что только часть средств была получена с нарушением, а остальные были начислены на законных основаниях. Поэтому основания для взыскания есть всего за один месяц. Гражданин должен вернуть 308 гривен за июль 2022 года.

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