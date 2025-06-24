Ограничение движения транспорта в Черновцах будет продолжаться более пяти месяцев, поэтому жителям и гостям города советуют запастись терпением.

В Черновцах с 23 июня 2025 вводится ограничение движения транспорта, сообщает Politeka.

Оно связано с началом капитального ремонта одной из важнейших улиц города – Главной.

Работы стартуют на участке от улицы Ольги Гузар до проспекта Независимости. Это решение, по информации городского совета, было принято для обновления не только дорожного покрытия, но и всех лежащих под ним коммуникаций.

Подрядной организацией определена компания «Славдорстрой», которая должна выполнить полную реконструкцию объекта до 15 декабря 2025 года. Общая стоимость работ составляет около 170 миллионов гривен. Планируется заменить водопроводные и канализационные сети, электрические линии и полностью обновить дорожное полотно.

Водителям следует заранее учитывать новые условия: ремонт будет выполняться поэтапно, полосами, чтобы полностью не перекрывать движение, однако в некоторые дни возможно полное перекрытие проезда. Особенно это касается утреннего и вечернего времени пик. Городские власти призывают водителей планировать маршруты с учетом объездных путей, чтобы избегать пробок.

Ограничение движения транспорта в Черновцах будет продолжаться более пяти месяцев, поэтому местным жителям и гостям города советуют запастись терпением. Для ускорения работ подрядчику разрешено работать в ночные часы. Дорожные знаки и временная разметка помогут ориентироваться в измененной схеме передвижения.

Этот проект является частью более широкой инициативы по модернизации инфраструктуры Черновцов, которая должна повысить комфорт и безопасность всех участников дорожного движения.

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