Сучасний ринок праці поступово ламає стереотипи, адже з'являється все більше пропозицій роботи для пенсіонерів з гідною зарплатою.

Робота для пенсіонерів вже не асоціюється лише з охороною або прибиранням, повідомляє Politeka.

Ідеться не про підробітки, а про вакансії з офіційним оформленням, достойною оплатою і кар'єрним потенціалом. Компанії готові вкладати у навчання, допомагати з адаптацією та надавати всі умови, аби людина поважного віку почувалася впевнено.

Один із таких варіантів пропонує компанія ANC. Це дистанційна робота для пенсіонерів у форматі менеджера з продажу товарів для здоров’я і краси. Мова йде про повноцінне спілкування з клієнтами, які самі залишили заявку.

Не потрібно шукати нових контактів або переконувати людей силоміць. Усе відбувається через готову гарячу базу, а сам процес продажу супроводжується підготовленими скриптами. Графік можна підлаштувати під себе. Зарплата стартує від 30 000 і може сягати 50 000.

Окрім цього, у Києві шукають головного технолога або технічного директора на харчове виробництво. Це позиція для тих, хто має досвід, вищу освіту. Завдання передбачають організацію виробництва, контроль якості згідно з усіма стандартами, управління командою.

А якщо хочеться чогось ближчого до мистецтва і культури, то в Одесі відкрита вакансія менеджера з продажу театральних квитків. День починається о десятій ранку і триває до шостої вечора. Вихідні — субота та неділя.

Обов’язки передбачають консультування клієнтів, продаж квитків, ведення звітності і комунікацію з гостями. Це також робота для пенсіонерів, яка підходить тим, хто цікавиться культурними подіями. Зарплата становить від 25 000 до 30 000.

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