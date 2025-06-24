Современный рынок труда постепенно ломает стереотипы, ведь появляется все больше предложений работы для пенсионеров с достойной зарплатой.

Работа для пенсионеров уже не ассоциируется только с охраной или уборкой, сообщает Politeka.

Речь идет не о подработках, а о вакансиях с официальным оформлением, достойной оплатой и карьерным потенциалом. Компании готовы вкладывать в обучение, помогать с адаптацией и предоставлять все условия, чтобы человек преклонного возраста чувствовал себя уверенно.

Один из таких вариантов предлагает компания ANC. Это дистанционная работа для пенсионеров в формате менеджера по продажам товаров для здоровья и красоты. Речь идет о полноценном общении с клиентами, которые сами оставили заявку.

Не нужно искать новых контактов или убеждать людей насильно. Все происходит из-за готовой горячей базы, а сам процесс продажи сопровождается подготовленными скриптами. График можно подстроить под себя. Зарплата стартует от 30000 и может достигать 50000.

Кроме того, в Киеве ищут главного технолога или технического директора на пищевое производство. Это позиция для имеющих опыт высшее образование. Задачи предусматривают организацию производства, контроль качества согласно всем стандартам, управление командой.

А если хочется чего-нибудь поближе к искусству и культуре, то в Одессе открыта вакансия менеджера по продажам театральных билетов. День начинается в десять утра и длится до шести вечера. Выходные – суббота и воскресенье.

Обязанности предусматривают консультирование клиентов, продажи билетов, ведение отчетности и коммуникацию с гостями. Это также работа для пенсионеров, подходящая тем, кто интересуется культурными событиями. Зарплата составляет от 25000 до 30000.

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