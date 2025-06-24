У Дніпрі дедалі більше компаній починають цінувати не лише молодість і швидкість, а й надійність та професійність, тож робота для пенсіонерів є.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі сьогодні вже не виглядає як щось незвичне, адже літні люди не хочуть сидіти без діла, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі наразі представлена на ринку досить широко. Можна знайти вакансії як у сфері обслуговування, так і на технічних або адміністративних посадах.

Одна з таких пропозицій на сайті work.ua — адміністратор в сфері орендної нерухомості. Тут пропонують офіційне працевлаштування, п’ятиденний графік і зарплату в межах 15 тисяч гривень. Зрозумілі обов’язки, прозорі умови, комфортна офісна атмосфера.

Потрібно укладати договори з орендарями, вести документи, контролювати платежі. Вітається базовий рівень знання комп’ютера. Для людей, які свого часу були в економічних або адміністративних сферах, це може стати чудовим шансом повернутись до професії.

Також доступна робота для пенсіонерів у Дніпрі на технічній позиції. Вакансія слюсаря-ремонтника передбачає обслуговування механічного обладнання, тож знадобиться знання деталей, вузлів і загалом конструкції техніки.

Знання редукторів, підшипників і зубчастих передач тут не буде зайвим. Заробітна плата стартує від 20 000 і може сягати 23 000. Оплата стабільна і проводиться двічі на місяць. Пропонують медичне страхування, офіційне оформлення, відпустки, лікарняні та ще й безкоштовну доставку з різних районів міста.

Ще одна пропозиція — вантажник у Varus. Потрібно приймати товар, формувати замовлення і готувати їх до відправлення. Праця передбачає фізичне навантаження, але і зарплата відповідна — близько 18 000 гривень.

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