В Днепре все больше компаний начинают ценить не только молодость и скорость, но и надежность и профессионализм, поэтому работа для пенсионеров есть.

Работа для пенсионеров в Днепре сегодня уже не выглядит нечто необычное, ведь пожилые люди не хотят сидеть без дела, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Днепре представлена ​​на рынке достаточно широко. Можно найти вакансии как в сфере обслуживания, так и в технических или административных должностях.

Одно из таких предложений на сайте work.ua - администратор в сфере арендной недвижимости. Здесь предлагают официальное трудоустройство, пятидневный график и зарплату около 15 тысяч гривен. Понятны обязанности, прозрачные условия, удобная офисная атмосфера.

Необходимо заключать договоры с арендаторами, вести документы, контролировать платежи. Приветствуется базовый уровень знания компьютера. Для людей, которые в свое время были в экономических или административных областях, это может стать отличным шансом вернуться к профессии.

Также доступна работа для пенсионеров в Днепре на технической позиции. Вакансия слесаря-ремонтника предусматривает обслуживание механического оборудования и потребуется знание деталей, узлов и в целом конструкции техники.

Знание редукторов, подшипников и зубчатых передач здесь не будет излишним. Заработная плата стартует от 20 000 и может достигать 23 000. Оплата стабильна и производится дважды в месяц. Предлагают медицинское страхование, официальное оформление, отпуска, больничные и еще и бесплатную доставку из разных районов города.

Еще одно предложение – грузчик в Varus. Нужно принимать товар, формировать заказы и готовить их к отправке. Труд предусматривает физическую нагрузку, но и зарплата соответствующая – около 18 000 гривен.

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