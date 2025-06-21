Обмеження руху транспорту в Чернівцях є необхідним етапом на шляху до оновленої інфраструктури.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях очікується з понеділка, 23 червня, повідомляє Politeka.

Це відбудеться у зв’язку з початком капітального ремонту важливої ділянки вулиці Головної — від вулиці Ольги Гузар до проспекту Незалежності.

За повідомленням міської ради, ремонтні роботи триватимуть до 15 грудня 2025 року. Підрядником виступає компанія ТОВ "Славдорстрой", яка реалізує проєкт за суму 169,9 млн гривень.

Роботи передбачають не лише заміну дорожнього покриття з бруківки на асфальт, а й повну модернізацію підземних комунікацій — водогону, каналізації, теплових та газових мереж, а також оновлення електромереж. Враховуючи масштабність проєкту, під час ремонту можливе не лише часткове, а й повне перекриття вулиці з тимчасовими змінами у пересуванні громадського транспорту.

Для організації шляху буде встановлено відповідні дорожні знаки, а також реалізовано схему об’їзду, аби водії могли планувати маршрути заздалегідь. Водіїв закликають бути уважними, стежити за оновленнями та дотримуватись тимчасової організації дорожнього руху.

У міській раді зазначили, що роботи виконуватимуться смугами, щоб зменшити незручності для водіїв, однак через складність і глибину прокладання комунікацій можливі короткострокові повні перекриття.

Влада закликає мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже результатом стане безпечна, сучасна та комфортна транспортна артерія міста. Обмеження руху транспорту в Чернівцях — це необхідний етап на шляху до оновленої інфраструктури міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.