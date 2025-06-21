Ограничение движения транспорта в Черновцах является необходимым этапом на пути к обновленной инфраструктуре.

Ограничение движения транспорта в Черновцах ожидаются с понедельника, 23 июня, сообщает Politeka.

Это произойдет в связи с началом капитального ремонта важного участка улицы Главной – от улицы Ольги Гузар до проспекта Независимости.

По сообщению городского совета, ремонтные работы продлятся до 15 декабря 2025 года. Подрядчиком выступает компания ООО "Славдорстрой", реализующая проект за сумму 169,9 млн гривен.

Работы предусматривают не только замену дорожного покрытия с асфальтовой брусчатки, но и полную модернизацию подземных коммуникаций — водопровода, канализации, тепловых и газовых сетей, а также обновление электросетей. Учитывая масштабность проекта, при ремонте возможно не только частичное, но и полное перекрытие улицы с временными изменениями в передвижении общественного транспорта.

Для организации пути будут установлены соответствующие дорожные знаки, а также реализована схема объезда, чтобы водители могли планировать маршруты заранее. Водителей призывают быть внимательными, следить за обновлениями и соблюдать временную организацию дорожного движения.

В городском совете отметили, что работы будут выполняться полосами, чтобы снизить неудобства для водителей, однако из-за сложности и глубины прокладки коммуникаций возможны краткосрочные полные перекрытия.

Власти призывают жителей отнестись с пониманием временных неудобств, ведь результатом станет безопасная, современная и комфортная транспортная артерия города. Ограничение движения транспорта в Черновцах – это необходимый этап на пути к обновленной инфраструктуре города.

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