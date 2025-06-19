Графіки відключення води у Вінниці спрямовані на забезпечення якісного та безперебійного водопостачання у майбутньому.

Графіки відключення води у Вінниці заплановані на 20 червня, повідомляє Politeka.

20 червня у Вінниці, в районі Старого міста, заплановані тимчасові відключення водопостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Таку інформацію надають на офіційній Фейсбук-сторінці Вінницяоблводоканалу, закликаючи мешканців врахувати графіки відключення води у Вінниці під час планування свого дня.

Водопостачання не буде з 08:00 до 20:00 за такими адресами: вулиці Маріупольська (будинки 1, 2, 3, 4, 5 пр.), Замкова (1, 2 пр.), Пластова (пр. і тупик), Тараса Сича, Гальчевського (будинки 2-22, 1-15), Огієнка, Марковича, Грінченка (1 і 2 проспекти), 3-й Замковий провулок, Квітки Цісик, Синьоводська (2-136, 1-181), Святошинська (1, 2, 3 пр.).

А також: Степова, Наливайка (1, 2 пр., тупик), А. Натана, М. Стаховського, 2 проспект Івана Хоменка, В. Гречулевича, Крутнів Яр, Лівобережна (1 пр.), Бузький Узвіз, Б. Крижевого, В. Сліпака (будинки 1, 4, 6), 2 проспект Сліпака, Нагірна (21-77, 52-156), Барвиста (2-78, 1-19).

Графіки відключення води у Вінниці спрямовані на забезпечення якісного та безперебійного водопостачання у майбутньому. Мешканців просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, запасшись необхідною кількістю води. Слідкуйте за оновленнями та інформацією, аби уникнути непередбачених ситуацій.

Ремонтні роботи спрямовані на покращення якості водопостачання для усіх мешканців району. Інформація про можливі зміни графіку буде оперативно оновлюватись на офіційних ресурсах.

Завдяки цим роботам у найближчому майбутньому мешканці отримають більш надійне водопостачання.

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