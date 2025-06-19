Графики отключения воды в Виннице направлены на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения в будущем.

Графики отключения воды в Виннице намечены на 20 июня, сообщает Politeka.

20 июня в Виннице в районе Старого города запланированы временные отключения водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ. Такую информацию предоставляют на официальной Facebook-странице Винницаоблводоканала , призывая жителей учесть графики отключения воды в Виннице во время планирования своего дня.

Водоснабжение будет отключено с 08:00 до 20:00 по адресам: улица Мариупольская (дома 1, 2, 3, 4, 5 пр.), Замкова (1, 2 пр.), Пластова (проспект и тупик), Тараса Сыч, Гальчевский (дома 2-22, 1-15), Огиенко, Марковича, Гринченко (1 и 2 пр.), 3-й Замковый переулок, Квитки Цисык, Синеводская (2-136, 1-181), Святошинская (1, 2, 3 пр.).

А также: Степова, Наливайка (1, 2 пр., тупик), А. Натана, М. Стаховский, 2-й проспект Ивана Хоменко, В. Гречулевич, Крутнов Яр, Левобережная (1 проспект), Бузкий спуск, Б. Крыжевой, В. Слипака (дома 1, 4, 6), проспект Слипака 2, Нагорная. (21-77, 52-156), Барвиста (2-78, 1-19).

Графики отключения воды в Виннице направлены на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения в будущем. Местных жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам, запасшись необходимым количеством воды. Следите за обновлениями и информацией, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Ремонтные работы направлены на улучшение качества водоснабжения всех жителей района. Информация о возможных изменениях графика будет оперативно обновляться на официальных ресурсах.

Благодаря этим работам в обозримом будущем жители получат более надежное водоснабжение.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.