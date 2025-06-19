Жителям цих районів рекомендують врахувати графіки відключення світла в Дніпропетровській області на вихідні.

АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі” повідомляє про графіки відключення світла в Дніпропетровській області на вихідні 21-22 червня 2025 року, передає Politeka.

Такі заходи проводяться з метою підвищення надійності електромереж та запобігання аварійним ситуаціям у регіоні.

За інформацією офіційних джерел громад, які надають оновлені графіки відключень, у Покровській сільській громаді 21 червня світло не буде з 08:30 до 18:00 у селі Путилівка. У Червоногригорівській громаді в цей же день з 08:30 до 13:00 відключать електропостачання на вулиці Молодіжній у селі Борисівка.

У Покровській міській громаді обмеження електроенергії заплановані на обидва дні: 21 та 22 червня з 08:30 до 18:00 у місті Покров на вулицях Стуса та Шляховій.

Жителям цих районів рекомендують врахувати графіки відключення світла в Дніпропетровській області на вихідні при плануванні своєї діяльності, забезпечити запас необхідних ресурсів і вчасно провести підготовчі заходи.

Місцевим жителям варто пам'ятати про важливість дотримання правил безпеки під час відсутності електропостачання, а також не забувати про тимчасові незручності. Відновлення електропостачання буде здійснюватися одразу після завершення профілактичних робіт.

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