Жителям этих районов рекомендуют учесть графики отключения света в Днепропетровской области на выходные.

АО "ДТЭК Днепровские электросети" сообщает о графиках отключения света в Днепропетровской области на выходные 21-22 июня 2025 года, передает Politeka.

Такие мероприятия проводятся с целью повышения надежности электросетей и предотвращения аварийных ситуаций в регионе.

Согласно официальным источникам общественности, которые предоставляют обновленные графики отключений, в Покровской сельской общине 21 июня не будет электричества с 08:30 до 18:00 в селе Путиловка. В Червоногригоровской общине в этот же день с 08:30 до 13:00 будет отключено электричество на улице Молодежной в селе Борисовка.

В Покровской городской общине ограничения электроэнергии запланированы на оба дня: 21 и 22 июня с 08:30 до 18:00 в городе Покров на улицах Стуса и Шляхова.

Жителям этих районов рекомендуют учесть графики отключения света в Днепропетровской области на выходные при планировании своей деятельности, обеспечить запас необходимых ресурсов и провести подготовительные мероприятия.

Местным жителям следует помнить о важности соблюдения правил безопасности в отсутствие электроснабжения, а также не забывать о временных неудобствах. Возобновление электроснабжения будет осуществляться сразу после завершения профилактических работ.

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