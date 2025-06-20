Історія про пенсію в Житомирі перетворилась на тривалу судову тяганину, тож розповідаємо детальніше про цей випадок.

Жінка вимагала перерахунок пенсії в Житомирі із застосуванням підвищувального коефіцієнта, а також компенсацію у 20 тисяч гривень, повідомляє Politeka.

У справі, яка стосується пенсії в Житомирі, позивачка заявила, що мала повне право на це згідно з чинним законодавством. Вона наполягала на тому, що звернулася до Головного управління Пенсійного фонду із заявою про перегляд розміру пенсійних виплат з урахуванням коефіцієнта 1,046.

Проте у квітні цього року жінка отримала письмову відмову, яку вважала безпідставною. Згідно з рішенням Богунського районного суду, яке було опубліковане 16 червня, громадянка подала позов з проханням не лише зобов’язати провести перерахунок, а й компенсувати моральну шкоду.

На її думку, дії управління були незаконними, а відмова з боку фонду спричинила їй емоційне виснаження, витрати часу і втрату душевної рівноваги. Основна частина конфлікту стосується того, що після попереднього рішення суду, яке вже зобов’язувало провести відповідний перерахунок, коефіцієнт 1,046 із виплат зник.

Жінка стверджувала, що витратила вісім днів на підготовку документів, подачу заяв та звернення до суду. А тому вона оцінила свою моральну шкоду у 20 тисяч гривень.

ПФУ, у свою чергу, надіслав відклик на позов і не визнав звинувачення. За їх словами, рішення попереднього суду виконано в повному обсязі, а заявлений перерахунок пенсії в Житомирі уже проведено у лютому та червні цього року. Тобто з формальної точки зору фонд виконав усе, що вимагалося.

Суд, вивчивши надані матеріали, дійшов висновку, що жодних доказів незаконності дій ПФУ надано не було. Також не було доведено, що відмова призвела до реальної шкоди чи морального страждання, яке підлягає компенсації. Тож позов громадянки не задовольнили.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.