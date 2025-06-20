История о пенсии в Житомире превратилась в длительную судебную волокиту, так что рассказываем подробнее об этом случае.

Женщина потребовала перерасчет пенсии в Житомире с применением повышающего коэффициента, а также компенсацию в 20 тысяч гривен, сообщает Politeka.

По делу, касающемуся пенсии в Житомире, истица заявила, что имела полное право на это согласно действующему законодательству. Она настаивала на том, что обратилась в Главное управление Пенсионного фонда с заявлением о пересмотре размера пенсионных выплат с учетом коэффициента 1,046.

Однако в апреле этого года женщина получила письменный отказ, который считал безосновательным. Согласно решению Богунского районного суда, опубликованному 16 июня, гражданка подала иск с просьбой не только обязать провести перерасчет, но и компенсировать моральный ущерб.

По ее мнению, действия управления были незаконными, а отказ со стороны фонда повлек за собой эмоциональное истощение, затраты времени и потерю душевного равновесия. Основная часть конфликта касается того, что после предварительного решения суда, которое уже обязывало произвести соответствующий перерасчет, коэффициент 1,046 по выплатам исчез.

Женщина утверждала, что потратила восемь дней на подготовку документов, подачу заявлений и обращение в суд. Поэтому она оценила свой моральный ущерб в 20 тысяч гривен.

ПФУ, в свою очередь, направил отзыв на иск и не признал обвинения. По их словам, решение предыдущего суда исполнено в полном объеме, а заявленный перерасчет пенсии в Житомире уже проведен в феврале и июне этого года. То есть с формальной точки зрения фонд выполнил все, что требовалось.

Суд, изучив предоставленные материалы, пришел к выводу, что никаких доказательств незаконности действий ПФУ предоставлено не было. Также не было доказано, что отказ привел к реальному ущербу или моральному страданию, которое подлежит компенсации. Так что иск гражданки не удовлетворили.

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