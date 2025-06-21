Місцевих мешканців турбує тема подорожчання дизельного пального в Харкові, адже це добряче б'є по гаманцю.

Подорожчання дизельного пального в Харкові почалося стрімко і, за словами експертів, триватиме ще кілька тижнів, повідомляє Politeka.

Як повідомляє консалтингова група "А-95", подорожчання дизельного пального в Харкові стало наслідком коливань на нафтовому ринку через конфлікт у Близькосхідному регіоні. Гуртові ціни на нього уже зросли більш як на чотири гривні за літр.

АЗС реагують відповідно, хоча поки що з деяким запізненням. У період з 9 по 16 червня гуртові котирування стрибнули до понад 47 гривень за літр.

За словами аналітиків, реакція на ринку була миттєвою, хоча зазвичай зміна вартості нафти проявляється в роздрібній торгівлі із затримкою. Але нині ситуація інша, адже ДП росте просто на очах.

У нашому облцентрі середня вартість ДП зросла до понад 53 грн. Це ще не критичні показники, проте, як пояснює засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін, це лише початок нової хвилі зростання. За його прогнозом, ДП і бензин можуть піднятися щонайменше на п’ять грн.

І це вже створює новий виклик для ринку перевезень. Подорожчання дизельного пального в Харкові може потягнути за собою збільшення транспортних витрат, а відтак і підвищення цін на продукти. Особливо це стосується перевезення зерна, добрив і будматеріалів.

Тож, якщо ситуація на ринку не стабілізується найближчим часом, підвищення цінників може торкнутися борошна, круп і кормів.

Це серйозно вдарить по гаманцях, бо ланцюгова реакція в економіці завжди має наслідки, наголошують аналітики. В будь-якому разі, містянам доведеться платити більше за звичні товари.

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