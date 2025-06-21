Местных жителей беспокоит тема подорожания дизельного горючего в Харькове, ведь это изрядно бьет по кошельку.

Подорожание дизельного горючего в Харькове началось стремительно и, по словам экспертов, продлится еще несколько недель, сообщает Politeka.

Как сообщает консалтинговая группа "А-95", подорожание дизельного горючего в Харькове стало следствием колебаний на нефтяном рынке из-за конфликта в Ближневосточном регионе. Оптовые цены на него уже выросли более чем на четыре гривны за литр.

АЗС реагируют соответственно, хотя пока с некоторым опозданием. В период с 9 по 16 июня оптовые котировки прыгнули до более чем 47 гривен за литр.

По словам аналитиков, реакция на рынке была мгновенной, хотя обычно изменение стоимости нефти проявляется в розничной торговле с задержкой. Но сейчас ситуация другая, ведь ГП растет прямо на глазах.

В нашем облцентре средняя стоимость ГП выросла до 53 грн. Это еще не критические показатели, однако, как объясняет основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин, это только начало новой волны роста. По его прогнозу, ГП и бензин могут подняться, по меньшей мере, на пять грн.

И это уже создает новый вызов для рынка перевозок. Подорожание дизельного горючего в Харькове может повлечь за собой увеличение транспортных расходов, а значит и повышение цен на продукты. Особенно это касается перевозки зерна, удобрений и стройматериалов.

Если ситуация на рынке не стабилизируется в ближайшее время, повышение ценников может затронуть муку, крупы и корма.

Это серьезно ударит по кошелькам, потому что цепная реакция в экономике всегда имеет последствия, отмечают аналитики. Во всяком случае, горожанам придется платить больше за привычные товары.

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