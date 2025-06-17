Робота для студентів у Києві сьогодні доступна у різних напрямках і пропонує гідну зарплату.

Робота для студентів у Києві представлена одразу кількома перспективними вакансіями, що дозволяють поєднувати навчання та отримання практичного досвіду, повідомляє Politeka.

Молоді спеціалісти мають шанс розпочати кар’єру в таких сферах як сфера обслуговування, торгівля, громадське харчування, IT та держслужба.

Одна з найпопулярніших вакансій — бариста в команді найбільшого онлайн-рітейлера ROZETKA. Компанія пропонує повну зайнятість у самому центрі Києва — на Хрещатику. Гарантована ставка від 20 000 до 22 000 грн, офіційне працевлаштування, система бонусів, зручний графік 4/2 та можливість навчання всередині компанії.

Основні обов’язки — приготування кавових напоїв, продаж десертів та створення гарного настрою для клієнтів. Для участі у відборі необхідно мати позитивне мислення, грамотну мову, любов до кави та бажання навчатися. Вітаються студенти.

Інша позиція — пекар у кав’ярнях мережі Aroma Kava (Майдан Незалежності, Золоті ворота). Випікання, оформлення вітрини та підтримка чистоти робочого місця — ключові завдання. Ставка — 1200–1300 грн/зміна. Досвід необов’язковий, графік гнучкий: 15 змін на місяць з 8:00 до 20:00. Це чудовий старт для тих, хто хоче навчитися професії з нуля.

А тим, хто має технічні навички, варто звернути увагу на вакансію ІТ-спеціаліста в Держпродспоживслужбі. Повна зайнятість із можливістю дистанційного формату, зарплата до 20 000 грн, а також перспективи розвитку в держструктурі. Основні завдання — супровід ІТ-проєктів, впровадження систем безпеки та участь у цифровій трансформації установи.

Hобота для студентів у Києві сьогодні доступна у різних напрямках: від кавових барів до державних організацій. Всі варіанти мають свої переваги й можуть стати хорошим стартом кар’єри.

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