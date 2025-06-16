Відключення світла у Київській області триватимуть з 16 по 18 червня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Informator.

Планові знеструмлення пов’язані з профілактичними роботами на електромережах, які проводять фахівці ДТЕКі регіональні електромережі. Найбільше обмежень заплановано у Вишгородському районі — мешканці семи населених пунктів можуть залишитися без електроенергії на цілий день. Самого Києва це не торкнеться.

У Димерській громаді 16 червня без постачання залишаться села Ясногородка (Соборна, Колективна), Толокунь (вул. Набережна), Сухолуччя (Миру, Травнева, Садова) з 8:30 до 19:00. Також у селі Рудня відключення відбудеться 16 та 18 червня на вул. Шкільна, 2 — у ті ж години.

18 числа енергетики працюватимуть у Великодимерській громаді. Світло тимчасово зникне в Гоголеві (вулиці Остапа Вишні, Молодіжна, Спаська), Плоскому (Київська, Будівельників) і Підліссі (вул. Шевченка).

Крім того, 16.06 знеструмлення відбудуться у Дмитрівській громаді Бучанського району. Там без електроенергії залишаться мешканці сіл Петрушки та Шпитьки з 8:00 до 19:00. У переліку вулиці Незалежності, Житня, Дачна, Квіткова, Лугова, Покровська, Шевченка, Паркова, Соколина та інші.

Відключення світла у Київській області проводять у рамках технічного обслуговування мереж. Місцевих мешканців просять поставитися з розумінням, заздалегідь зарядити гаджети, а також уточнювати інформацію у своїх громадах. Окрім того, варто подбати про інші справи, які пов'язані з наявністю електроенергії.

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