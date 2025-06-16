Отключение света в Киевской области будет продолжаться с 16 по 18 июня, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Informator .

Плановые обесточивания связаны с профилактическими работами на электросетях, проводимых специалистами ДТЭК региональными электросетями. Больше ограничений запланировано в Вышгородском районе — жители семи населенных пунктов могут остаться без электроэнергии на целый день. Самого Киева это не коснется.

В Дымерской общине 16 июня без поставки останутся села Ясногородка (Соборная, Коллективная), Толокунь (ул. Набережная), Сухолучье (Мира, Майская, Садовая) с 8:30 до 19:00. Также в селе Рудня отключение состоится 16 и 18 июня по ул. Школьная, 2 – в те же часы.

18 числа энергетики будут работать в Великодимерском обществе. Нужно учесть, что свет временно исчезнет в Гоголеве (улицы Остапа Вишни, Молодежная, Спасская), Плоском (Киевская, Строителей) и Подлесье (ул. Шевченко).

Кроме того, 16.06 обесточения состоятся в Дмитровской общине Бучанского района. Там без электроэнергии останутся жители сел Петрушки и Шпитьки с 8:00 до 19:00. Также в перечне улицы Независимости, Ржаная, Дачная, Цветочная, Луговая, Покровская, Шевченко, Парковая, Соколиная и другие.

Отключение света в Киевской области производится в рамках технического обслуживания сетей. Местных жителей просят отнестись с пониманием, заранее зарядить гаджеты, а также уточнять информацию в своих общинах. Кроме того, следует позаботиться о других делах, связанных с наличием электроэнергии.

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