Работа для студентов в Киеве сегодня доступна в разных направлениях и предлагает достойную зарплату.

Работа для студентов в Киеве представлена ​​сразу несколькими перспективными вакансиями, позволяющими совмещать обучение и получение практического опыта, сообщает Politeka.

У молодых специалистов есть шанс начать карьеру в таких сферах как сфера обслуживания, торговля, общепит, IT и госслужба.

Одна из самых популярных вакансий – бариста в команде крупнейшего онлайн-ритейлера ROZETKA. Компания предлагает полную занятость в самом центре Киева – на Крещатике. Гарантированная ставка от 20 000 до 22 000 грн., официальное трудоустройство, система бонусов, удобный график 4/2 и возможность обучения внутри компании.

Основные обязанности – приготовление кофейных напитков, продажа десертов и создание хорошего настроения для клиентов. Для участия в отборе необходимо иметь положительное мышление, грамотный язык, любовь кофе и желание учиться. Приветствуются студенты.

Другая позиция — пекарь в кафе сети Aroma Kava (Майдан Незалежности, Золотые ворота). Выпекание, оформление витрины и поддержание чистоты рабочего места – ключевые задачи. Ставка - 1200-1300 грн / изменение. Опыт необязательный, график гибкий: 15 смен в месяц с 8:00 до 20:00. Это отличный старт для тех, кто хочет научиться профессии с нуля.

А имеющим технические навыки стоит обратить внимание на вакансию ИТ-специалиста в Госпродпотребслужбе. Полная занятость с возможностью дистанционного формата, зарплата до 20 000 грн., а также перспективы развития в госструктуре. Основные задачи – сопровождение ИТ-проектов, внедрение систем безопасности и участие в цифровой трансформации учреждения.

Работа для студентов в Киеве сегодня доступна в разных направлениях: от кофейных баров до государственных организаций. Все варианты обладают своими преимуществами и могут стать хорошим стартом карьеры.

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