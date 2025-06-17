Графіки відключення світла у Київській області будуть засосовані через профілактичні ремонтні роботи, і це торкнеться ряду населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Завдяки прогнозованому характеру відключень місцеві жителі мають змогу заздалегідь підготуватися — зарядити павербанки та запастися водою, якщо її подача залежить від електричних насосів. Про всі заплановані знеструмлення заздалегідь інформують місцеві органи влади.

Після 17 червня 2025 року плануються наступні відключення на Київщині:

У середу, 18 числа, у Великодимерській ОТГ з 9:30 до 17:00 вимкнуть електроенергію у селі Гоголів на вулицях Остапа Вишні, Молодіжній та Спаській. У цей же час світло вимкнуть у селі Плоске (вул. Київська) та в селі Підлісся (вул. Шевченка). Ці роботи пов’язані з профілактичним обслуговуванням мереж.

Також у четвер, 19 червня, з 8:30 до 16:30 планується відсутність електроенергії у селі Немишаєве Бучанського району. Внаслідок цього буде тимчасово припинено роботу водонапірних веж, через що мешканці можуть залишитися без водопостачання. КП Микуличі попереджає жителів про можливі незручності і радить заздалегідь зробити необхідні запаси.

Місцева влада також нагадує українцям про важливість дотримання рекомендацій та своєчасної підготовки до знеструмлень, щоб мінімізувати незручності.

Відключення світла у Київській області залишаються тимчасовими, а всі роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання для мешканців регіону.

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