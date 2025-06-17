Отключение света в Киевской области остается временным, а все работы направлены на повышение надежности электроснабжения.

Графики отключения света в Киевской области будут засосаны из-за профилактических ремонтных работ, и это коснется ряда населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в ДТЭК Киевские региональные электросети.

Благодаря прогнозируемому характеру отключений, местные жители могут заранее подготовиться — зарядить павербанки и запастись водой, если ее подача зависит от электрических насосов. Обо всех запланированных обесточениях заранее информируют местные органы власти.

После 17 июня 2025 планируются следующие отключения на Киевщине:

В среду, 18 числа, в Великодимерской ОТГ с 9:30 до 17:00 выключат электроэнергию в селе Гоголев на улицах Остапа Вишни, Молодежной и Спасской. В это же время свет выключат в селе Плоское (ул. Киевская) и в селе Подлесье (ул. Шевченко). Эти работы связаны с профилактическим обслуживанием сетей.

Также в четверг, 19 июня, с 8:30 до 16:30 планируется отсутствие электроэнергии в селе Немышаево Бучанского района. В результате будет временно прекращена работа водонапорных башен, из-за чего жители могут остаться без водоснабжения. КП Микуличи предупреждает жителей о возможных неудобствах и советует заранее сделать необходимые запасы.

Местные власти также напоминают украинцам о важности соблюдения рекомендаций и своевременной подготовки к обесточиваниям, чтобы минимизировать неудобства, которые могут возникнуть.

Отключение света в Киевской области остается временным, а все работы направлены на повышение надежности электроснабжения жителей этого региона.

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