Пенсійний фонд не зарахував кілька років стажу через дрібну технічну помилку, яка, здавалося б, не мала б мати фатального значення для пенсії чоловіка у Харкові.

Пенсія для громадянина у Харкові стала справжнім випробуванням через помилку в трудовій, повідомляє Politeka.

Як йдеться у матеріалах справи, після досягнення пенсійного віку чоловіе подав заяву на оформлення пенсії у Харкові, однак отримав відмову. Причина була у трудовій книжці, яку оформили ще 1976 року. При внесенні прізвища допустили помилку, яку згодом виправили, але без офіційного завірення.

Через це Пенсійний фонд вирішив не зараховувати періоди роботи з цього документу до страхового стажу. Проте харків'янин надав інші документи, які підтверджували, що трудова дійсно належить йому. Це були копії паспорта, військового квитка, ідентифікаційного коду, диплома, свідоцтва про шлюб, ощадної книжки.

Усі ці папери підтверджували: ім’я, по батькові й дата народження збігаються з тими, що зазначені в трудовій. Також долучили архівну довідку з Краснокутської меблевої фабрики, яка підтверджувала, що харків'янин дійсно працював там і був звільнений через призов до армії.

До речі, у документі містилися й інші записи: про проходження строкової служби з 1977 по 1979 роки, навчання в Харківському медичному училищі, де чоловік отримав диплом зубного техніка.

Незважаючи на всі ці докази, Пенсійний фонд наполягав, що дані неналежно оформлені, а тому стаж не зараховується. Але суд вирішив інакше. Під час розгляду справи було встановлено, що пенсія у Харкові дійсно повинна бути призначена.

Зважаючи на рішення, ПФУ повенен буде таки виконати вимогу суду і призначити для громадянина виплати, на які він має законне право.

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