Пенсионный фонд не засчитал несколько лет стажа из-за мелкой технической ошибки, которая, казалось бы, не должна иметь фатального значения для пенсии мужчины в Харькове.

Пенсия для гражданина в Харькове стала настоящим испытанием из-за ошибки в трудовой, сообщает Politeka.

Как говорится в материалах дела, после достижения пенсионного возраста мужчина подал заявление на оформление пенсии в Харькове, однако получил отказ. Причина была в трудовой книжке, оформленной еще в 1976 году. При внесении фамилии допустили ошибку, которую впоследствии исправили, но без официального заверения.

Поэтому Пенсионный фонд решил не относить периоды работы из этого документа в страховой стаж. Однако харьковчанин предоставил другие документы, подтверждающие, что трудовая действительно принадлежит ему. Это были копии паспорта, военного билета, идентификационного кода, диплома, свидетельства о браке, сберегательной книги.

Все эти бумаги подтверждали: имя, отчество и дата рождения совпадают с указанными в трудовой. Также подключили архивную справку с Краснокутской мебельной фабрики, которая подтверждала, что харьковчанин действительно работал там и был уволен из-за призыва в армию.

Кстати, в документе содержались и другие записи: о прохождении срочной службы с 1977 по 1979 годы, обучении в Харьковском медицинском училище, где мужчина получил диплом зубной техники.

Несмотря на все доказательства, Пенсионный фонд настаивал, что данные ненадлежаще оформлены, а потому стаж не засчитывается. Но суд решил по-другому. В ходе рассмотрения дела было установлено, что пенсия в Харькове действительно должна быть назначена.

Учитывая решение, ПФУ должен будет выполнить требование суда и назначить для гражданина выплаты, на которые он имеет законное право.

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