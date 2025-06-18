Ціни на харчі в Україні повзуть угору і вже серйозно тиснуть на бюджет пересічного покупця, тож подорожчання продуктів вже не можна не помітити.

Подорожчання продуктів зачепило насамперед ті категорії, без яких не обійтись звичайним українським родинам, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів найбільше помітне на прикладі хліба. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, звичайний батон за рік додав у ціні 18%. Тепер за буханець у 450 грамів доведеться викласти в середньому 28 гривень 90 копійок.

У супермаркетах ціна ще вища, наприклад у «Сільпо» чи «Новус» він коштує вже 29.90. За останній місяць хліб піднявся ще на один відсоток. Також помітно зросла вартість борошна і тепер воно коштує 25.80 за кілограм, що на 13% більше, ніж торік.

Експерти попереджають, що до кінця року темпи росту цін можуть прискоритись. У Всеукраїнській асоціації пекарів пояснюють це зростанням витрат на інгредієнти. Це і борошно, і дріжджі, і цукор, і жири. Не останню роль відіграє і зростання витрат на логістику, електроенергію та зарплати.

Все це автоматично впливає на кінцеву вартість хлібобулочних виробів. У галузі борошномелів також підтверджують тривожні тенденції. В Україні відчувається дефіцит жита. І це також в результаті позначиться на гаманцях звичайних українців.

Подорожчання продуктів у травні торкнулося і м’яса. Найбільше додала у вартості яловичина. Гуляш з неї продається вже по 336 за кілограм, що на 20% більше, ніж минулого року. Курятина теж пішла вгору.

Філе підскочило до 222, стегно до 154, а тушка вже коштує 110. Причина у підвищених витратах на корми і зменшенні пропозиції м’яса на ринку. Навіть свинина, яка залишилася стабільною, все одно на 31% піднялася в порівнянні з минулим роком.

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