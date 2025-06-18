Цены на продовольствие в Украине ползут вверх и уже серьезно давят на бюджет рядового покупателя, так что подорожание продуктов уже нельзя не заметить.

Подорожание продуктов задело прежде всего те категории, без которых не обойтись обычным украинским семьям, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов наиболее заметно на примере хлеба. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, обычный батон за год прибавил в цене 18%. Теперь за буханку в 450 грамм придется выложить в среднем 28 гривен 90 копеек.

В супермаркетах цена еще выше, например, в «Сильпо» или «Новус» он стоит уже 29.90. За последний месяц хлеб поднялся еще на один процент. Также заметно возросла стоимость муки и теперь она стоит 25.80 за килограмм, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Эксперты предупреждают, что к концу года темпы роста цен могут ускориться. Во Всеукраинской ассоциации пекарей объясняют это ростом затрат на ингредиенты. Это и мука, и дрожжи, и сахар, и жиры. Не последнюю роль играет и рост затрат на логистику, электроэнергию и зарплату.

Все это автоматически влияет на конечную стоимость хлебобулочных изделий. В области мукомолей также подтверждают тревожные тенденции. В Украине ощущается дефицит ржи. И это также в результате скажется на кошельках обычных украинцев.

Подорожание продуктов в мае коснулось и мяса. Больше всего прибавила в стоимости говядина. Гуляш с нее продается уже по 336 за килограмм, что на 20% больше, чем в прошлом. Курятина тоже пошла вверх.

Филе подскочило до 222, бедро до 154, а тушка уже стоит 110. Причина в повышенных затратах на корма и уменьшении предложения мяса на рынке. Даже оставшаяся стабильной свинина все равно на 31% поднялась по сравнению с прошлым годом.

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