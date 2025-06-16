Дефіцит продуктів у Харкові може загостритися вже цієї осені через низку причин.

У 2025 році в Україні, зокрема у Харкові, може загостритися дефіцит продуктів, повіломляє Politeka.

Під загрозою опинився натуральний мед. Через аномальні погодні умови, пізні заморозки, град, посуху та масову загибель бджіл пасічники очікують лише третину врожаю від торішнього.

Про це повідомив засновник "Пасіка 21" Сергій Шаронін. За його словами, ситуація в Європі та США ще гірша — перший медозбір практично зірвано, особливо в Східній Європі, а в США — масове отруєння бджіл хімікатами.

Урожай акації в Україні знищили погодні катаклізми. Наприклад, на Черкащині бджоли спершу постраждали від заморозків, потім — від дощів, які змили нектар. Надії на другу хвилю збору — з соняшнику — теж тануть через посуху, яка охопила Південь і Центр країни.

Окрім цього, соняшниковий мед має нижчу цінність, тому навіть успішний збір не гарантує прибутку. У контексті дефіциту продуктів у Харкові, зростання цін на мед, за оцінками експертів, складе щонайменше 40–60%.

У магазинах натуральний мед може зникнути вже восени. Споживачам радять купувати продукт у перевірених пасічників або готуватися до зростання імпорту з Азії.

Фахівці рекомендують уже зараз формувати запаси, аби уникнути цінових коливань у розпал сезону.

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