Дефицит продуктов в Харькове может обостриться уже этой осенью из-за ряда причин.

В 2025 году в Украине, в частности в Харькове, может обостриться дефицит продуктов, сообщает Politeka.

Под угрозой оказался натуральный мед. Из-за аномальных погодных условий, поздних заморозков, града, засухи и массовой гибели пчел пчеловоды ожидают лишь треть урожая от прошлогоднего.

Об этом сообщил основатель "Пасека 21" Сергей Шаронин. По его словам, ситуация в Европе и США еще хуже — первый медосбор практически сорван, особенно в Восточной Европе, а в США — массовое отравление пчел химикатами.

Урожай акации в Украине уничтожили погодные катаклизмы Например, в Черкасской области пчелы сначала пострадали от заморозков, потом — от смывших нектар дождей. Надежды на вторую волну сбора — с подсолнечника — тоже тают из-за засухи, охватившей Юг и Центр страны.

Кроме этого, подсолнечный мед имеет более низкую ценность, поэтому даже успешный сбор не гарантирует прибыли. В контексте дефицита продуктов в Харькове рост цен на мед, по оценкам экспертов, составит не менее 40–60%.

В магазинах натуральный мед может скрыться уже осенью. Потребителям советуют покупать продукт у проверенных пчеловодов или готовиться к росту импорта из Азии.

Специалисты рекомендуют уже сейчас формировать запасы во избежание ценовых колебаний в разгар сезона.

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