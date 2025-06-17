Багато жителів старшого віку не готові просто сидіти вдома, тому робота для пенсіонерів у Полтаві залишається актуальною.

Робота для пенсіонерів у Полтаві не завжди означає малу зарплату і важку фізичну працю, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Полтаві охоплює досить широкий спектр професій. Наприклад, компанія Search4U зараз шукає юриста. Пропозиція не з простих, адже вимагає профільної освіти та щонайменше двох років досвіду.

Але якщо ви юридично підковані та готові супроводжувати договори, працювати з дозвільною документацією і брати участь у тендерах, тут вас точно зацікавлять. Платять 25 тисяч гривень.

Ще одна цікава пропозиція — робота для пенсіонерів у Полтаві менеджером по спілкуванню з клієнтами у сфері стоматологічних матеріалів. Обов'язки: комунікація з клієнтами, обробка замовлень, інформування про акції та координація логістики. Ставка йде від 23 до 25 000.

Є й вакансії, які передбачають більшу гнучкість і залежать від особистого результату. Так, у компанії «ШвидкоГроші» пропонують посаду фахівця із заборгованості. Це підійде тим, хто вміє переконувати, не боїться телефонних розмов і готовий спілкуватися з клієнтами.

Перший місяць гарантують фіксовану ставку і вже з перших днів можна отримувати бонуси. Зарплата варіюється від 15 до 30 000. Пропонують офіційне оформлення, офіс у центрі міста, нормований графік і оплачувана відпустка.

Отже, варіантів є безліч, варто лише шукати і прлбувати себе у вже знайомих професіях, або ж іти у щось нове. В будь-якому разі ви отримаєте хороший досвід, додаткові гроші і можливість бути соціально активними.