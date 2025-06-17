Многие жители постарше не готовы просто сидеть дома, поэтому работа для пенсионеров в Полтаве остается актуальной.

Работа для пенсионеров в Полтаве не всегда означает малую зарплату и тяжелый физический труд, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Полтаве охватывает достаточно широкий спектр профессий. К примеру, компания Search4U сейчас ищет юриста. Предложение не из простых, ведь требует профильного образования и не менее двух лет опыта.

Но если вы юридически подкованы и готовы сопровождать договоры, работать с разрешительной документацией и участвовать в тендерах, то вас точно заинтересуют.

Еще одно интересное предложение – работа для пенсионеров в Полтаве менеджером по общению с клиентами в сфере стоматологических материалов. Обязанности: коммуникация с клиентами, обработка заказов, информирование об акциях и координация логистики. Ставка идет от 23 до 25 тысяч.

Есть и вакансии, которые подразумевают большую гибкость и зависят от личного результата. Так, в компании «БыстроДеньги» предлагают должность специалиста по задолженности. Это подойдет тем, кто умеет разубеждать, не боится телефонных разговоров и готов общаться с клиентами.

Первый месяц гарантируют фиксированную ставку и уже с первых дней можно получать бонусы. Зарплата варьируется от 15 до 30 000. Предлагают официальное оформление, офис в центре города, нормированный график и оплачиваемый отпуск.

Итак, вариантов есть множество, стоит только искать и прлбовать себя в уже знакомых профессиях, или же идти во что-то новое. В любом случае, вы получите хороший опыт, дополнительные деньги и возможность быть социально активными.