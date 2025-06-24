Місцеві мешканці, які скуповуються на найвідомішому ринку облцентру, вже помітили подорожчання продуктів в Одеській області.

Подорожчання продуктів в Одеській області добряче б'є по гаманцях, адже ціни на окремі позиції йдуть вгору, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів в Одеській області підтверджує ситуація на Привозі. Овочі, як завжди влітку, радують різноманіттям, але цінники кусаються. Помідори вже по 80-140 грн за кіло, огірки – по 50-55. Картопля нині коштує 40-50 гривень. Морква та буряк піднялися до 70 та 50 грн відповідно.

Тим часом офіційна статистика від Мінфіну за травень каже трохи інше: наприклад, буряк у середньому по регіону коштував 36 гривень, а морква – 44.

З фруктами ситуація схожа. За кілограм полуниці на Привозі наразі просять 150-170, черешня трохи дешевша, але все одно доведеться викласти 70-120 грн. Абрикоси коливаються в межах 120-150. А банани вже доходять до 90 гривень.

Щодо молочки, то тут подорожчання продуктів в Одеській області особливо помітне. Бринза на ринку нині коштує до 270, хоча середня ціна по регіону в травні була 227.

Літр сметани стартує від сотні. Домашнє масло підскочило до 350. Яйця теж не дешевшають: на ринку просять до 75 за десяток, тоді як у травневому звіті Мінфіну фіксується 51.

Отже, ситуація на ринку змушує покупців порівнювати цінники, шукати акційні пропозиції, або ж брати менше тих позицій, до яких звикли.

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