Местные жители, скупаемые на самом известном рынке облцентра, уже заметили подорожание продуктов в Одесской области.

Подорожание продуктов в Одесской области изрядно бьет по кошелькам, ведь цены на отдельные позиции уходят вверх, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Одесской области подтверждает ситуация на Привозе. Овощи, как всегда летом, радуют разнообразием, но ценники кусаются. Помидоры уже по 80–140 грн за кило, огурцы – по 50–55. Картофель сейчас стоит 40-50 гривен. Морковь и свекла поднялись до 70 и 50 грн соответственно.

Между тем, официальная статистика от Минфина за май говорит немного другое: например, свекла в среднем по региону стоила 36 гривен, а морковь – 44.

С фруктами ситуация схожая. За килограмм клубники на Привозе просят 150-170, черешня немного дешевле, но все равно придется выложить 70-120 грн. Абрикосы колеблются в пределах 120–150. А бананы уже доходят до 90 гривен.

Что касается молочки, то здесь подорожание продуктов в Одесской области особенно заметно. Бринза на рынке сейчас стоит до 270, хотя средняя цена по региону в мае была 227.

Литр сметаны стартует от сотни. Домашнее масло подскочило до 350. Яйца тоже не дешевеют: на рынке просят до 75 за десяток, в то время как в майском отчете Минфина фиксируется 51.

Следовательно, ситуация на рынке заставляет покупателей сравнивать ценники, искать акционные предложения, или брать меньше тех позиций, к которым привыкли.

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