Місцеві мешканці знову зіштовхнулися із подорожчанням продуктів у Полтавській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів у Полтавській області вдарило по найбільш базових і популярних позиціях, без яких не обходиться жодна українська сім'я, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Полтавській області найвиразніше проявилося у категорії м’ясних виробів. За травневими підрахунками експертів Українського клубу аграрного бізнесу, в Україні найбільше додала в ціні курятина.

Наприклад, філе підскочило до 222 гривень за кілограм. Це на 11 відсотків більше, ніж у квітні, і майже на 40 відсотків – порівняно з минулим роком. Стегно зросло в ціні до 154, а тушка – до 110.

Такий ріст пояснюють збільшенням вартості кормів, тоді як яловичина росте через обмежену пропозицію. Гуляш із яловичини нині коштує 336 грн за кг – це на 20 відсотків дорожче, ніж торік.

У самому регіоні ситуація розвивається подібно. За даними місцевої ОВА, подорожчання продуктів у Полтавській області протягом травня охопило м’ясо – в середньому це плюс 8%. Також зросли цінники на рибу та фрукти.

Водночас, є і невелика позитивна динаміка. Яйця стали дешевшими на 10%, а вершкове масло теж трохи втратило в ціні – мінус 3,4%. На цьому фоні ринок бакалії виглядає більш стабільним. Вартість олії та цукру лишається в межах звичних коливань.

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